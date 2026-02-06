México, país de encinos

Por Jazmín Padilla.

Entre la gran riqueza de biodiversidad que alberga México, los árboles de encinos son un tesoro invaluable. Nuestro país es el hogar de alrededor de 160 especies, que representan el 40% de la distribución mundial de este grupo de árboles. Además, se estima que más del 60% (cerca de 100 especies) de los encinos distribuidos en México son endémicos.

Los bosques de encinos son característicos de zonas montañosas que se distribuyen en formaciones densas y cerradas. Los principales climas donde se desarrollan abarcan áreas de clima templado y semihúmedo, pero también existen en ambientes áridos y semisecos. Dependiendo de la especie, estos majestuosos ejemplares pueden alcanzar alturas de 45 m. De hoja perene durante todo el año, se distinguen por la producción de bellotas como frutos, que a su vez son alimento de varios animales.

Además de un relevante papel ecológico, los encinos son árboles con importancia económica sobre todo de manera local entre comunidades aledañas a las zonas boscosas. A nivel nacional, la madera de encino ocupa el segundo lugar en aprovechamiento, principalmente como fuente de celulosa, escuadría, leña y carbón. También, sus cortezas son fuente de producción de taninos, que son metabolitos secundarios de plantas ampliamente utilizados en la industria de la curtiduría. Sus frutos, las bellotas, son consumidos en gran medida por ganado porcino y de manera artesanal como ingrediente para la producción de tortillas, panes, pinole, chocolate, tamales, entre otros platillos.

En Guanajuato, los bosques de encino cubren cerca del 10% de la superficie del estado, localizándose principalmente en los municipios de la cabecera norte, en zonas como la Sierra de Lobos y la Sierra de Guanajuato cuya parte alta de cerros y montañas puede alcanzar entre 1200 y 1800 m de altitud. El roble, encino colorado, encino quebracho y encino prieto, encabezan la lista de las principales especies distribuidas dentro de Guanajuato.