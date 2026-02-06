Aparece nueva demanda en Pénjamo: 60 MPD de “Goyo Mendoza”

Pénjamo, Guanajuato.- El municipio de Pénjamo enfrenta una nueva demanda legal heredada de la administración anterior, encabezada por el exalcalde Goyo Mendoza, informó la presidenta municipal Yozajamby Molina.

En este nuevo caso, la demanda corresponde a la falta de pago de material eléctrico presuntamente adquirido por el municipio durante la administración pasada. No obstante, Molina señaló que no se cuenta con los archivos ni la documentación necesaria para confirmar si dicho material fue recibido, debido a la ausencia de expedientes completos en los registros municipales.

La alcaldesa detalló que, hasta el momento, el Ayuntamiento ha tenido que devengar alrededor de 60 millones de pesos para atender diversas demandas que fueron heredadas al inicio de la actual administración, lo que ha representado una carga financiera significativa para las finanzas municipales.

La presidenta municipal explicó que la demanda fue interpuesta por la vía mercantil, por lo que el área jurídica del Ayuntamiento ya se encuentra analizando el caso y dando seguimiento al proceso legal correspondiente.

Yozajamby Molina reiteró que su gobierno continuará revisando a fondo las obligaciones heredadas, con el objetivo de defender los intereses del municipio, garantizar transparencia y evitar afectaciones mayores al erario público.