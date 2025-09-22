Ya hay aspirantes al consejo estatal del PAN, como sede de Irapuato

Entre los panistas que "bajaron", fueron el regidor Gerardo Barroso, Diana Álamos, Déborah Morena y el actual director de Servicios Básicos Rogelio Espinosa

Esaú González Follow on X 21 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato

En desorden y con señalamientos entre panistas, fueron electos o elegidos por la vía económica 8 aspirantes al consejo estatal del PAN como sede Irapuato. Entre los panistas que “bajaron”, fueron el regidor Gerardo Barroso, Diana Álamos, Déborah Morena Martínez y el actual director de Servicios Básicos Rogelio Espinosa.

Después de formalizar el método de elección y llegar a acuerdos, los panistas decidieron votar por medio de pancartas a quienes iban a elegir para seguir en el siguiente proceso que determinará a los consejeros estatales del blanquiazul, en Guanajuato.

Los hombres que quedaron como aspirantes al consejo estatal teniendo como sede Irapuato, están: Daniel Panales ex coordinador de elecciones del PAN estatal, el diputado federal Diego Barroso, el ex diputado local Sergio Bernal y Emanuel Marmolejo, quién actualmente es consejero estatal.

Por la mujeres quedaron Cecilia Vázquez ex presidenta del DIF de Irapuato, la ex regidora Gladis Fortanel, la candidata a la dirigencia municipal Rocío Jiménez y Rebeca Almanza, actual regidora estatal.

