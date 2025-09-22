“Gana ilegítimamente” Miguel Herrera dirigencia panista de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato

La planilla encabezada por Miguel Herrera ganó la dirigencia local del Partido Acción Nacional de Pénjamo; aunque podría decirte “ilegítimamente”. El nuevo dirigente panista, no tuvo “competencia”; la mayoría panista no acudió a votar y apenas alcanzaron a ser elegibles.

Con una falta considerable de panistas se llevó a cabo la elección para el nuevo comité municipal del Partido Acción Nacional en la llamada tierra de Padre de la Patria Miguel Hidalgo.

Pese a que hace unos días fue celebrado el gritó de Independencia, en el PAN de Pénjamo al parecer la imposición y cacicazgo fue lo que prevaleció.

Con un padrón de 758 militantes, apenas 266, fueron a votar en la asamblea, es decir, menos del 30% de participaron.

Hay que recordar que la planilla del ex alcalde Juan José García no pudo ser registrada, porque aparentemente no pudieron pagar cuotas, aunque metieron un procedimiento en el tribunal electoral para ser tomados en cuenta.