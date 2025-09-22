Se demora la elección del PAN en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Se demora la asamblea de elección en el Comité Directivo Municipal de Irapuato al parecer por “anormalidades” durante el proceso electoral.

Dentro de las asamblea que arrancó a las 12 del día y con una votación que duró más de cinco horas ambas planillas; una encabezada por Bertha Muñoz y su contraparte Rocio Jimenez; analizaron los casos especiales de panistas que exigen su derecho a votar y que les fue negado.

La polémica sobre estos casos especiales al parecer se suscitó porque un miembro del partido comenzó a distribuir de manera inapropiada gafetes a personas que no eran militantes.

Los funcionarios de casilla se dieron cuenta de este hecho y decidieron corroborar a los votantes faltantes.

Sin embargo, ninguno de los dos grupos niega haber realizado esta acción, por este motivo la elección en Irapuato, se ha prolongado hasta ser la última del Estado.