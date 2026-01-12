¿Ya conoces los programas del IMSS para tu salud?

Guanajuato, Guanajuato.- Para beneficio de la población derechohabiente, en el arranque de este año nuevo 2026 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato cuenta con programas y estrategias que permiten saber cómo prevenir enfermedades y mejorar el bienestar físico y mental, a través de la educación para la salud, por medio del autocuidado, el cual es vital para lograr una mejor calidad de vida.

El coordinador de Salud Pública del Instituto en Guanajuato, doctor Ángel Vargas Morales, comentó que, “el Seguro Social tiene el propósito de cuidar y vigilar que la población tenga una mejor calidad de vida, a través de un estilo activo y saludable para un desarrollo integral óptimo”.

Para lograr el autocuidado en la salud, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables que incluyan una nutrición equilibrada, ejercicio regular, sueño adecuado y gestión del estrés. Además, es importante cuidar la salud mental a través de actividades relajantes y sociales, y asistir a chequeos médicos periódicos para prevenir y tratar enfermedades.

A través de las Estrategias Educativas de Promoción de la Salud el IMSS pone a disposición de la población derechohabiente dinámicas participativas para incorporar a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores con actividades y temas acordes al sexo y edad.

Informó el doctor Vargas Morales que las estrategias del Instituto, las manejan en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), es decir, en el Primer Nivel de Atención Médica y son: ChiquitIMSS, JuvenIMSS, Ella y Él con PrevenIMSS, Embarazo PrevenIMSS, Yo Puedo y Pasos por la Salud, que pertenecen al Programa PrevenIMSS.