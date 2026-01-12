Dueña del Irapuato podría ir a la cárcel

Irapuato, Guanajuato.- Selomith Ramírez, dueña del equipo Irapuato y la empresa Healthy People, podría llegar a ser encarcelada, luego de que presuntamente le fue girada una orden de aprehensión por una denuncia de su ex pareja, quien la acusó de un supuesto fraude por varios millones de pesos.

Según el expediente 1P16/16-171 emitido por el tribunal colegiado de enjuiciamiento en material penal de la segunda región le negaron un amparo a Selomith Ramírez Moreles, acuerdo que fue publicada el 11 de diciembre del 2025.

Al parecer se giró una orden de aprehensión en contra de Selomith Ramírez, dueña del equipo Irapuato para poder atender la acusación que se le sigue por un pleito legal del año 2023, de acuerdo al número de expediente penal 926/2023 y del que supuestamente tendrá que responder.

“Amparo en revisión número 45/2025, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 16° Circuito del Estado de Guanajuato, el 11 DE DICIEMBRE del 2025, SE SOBRESEE Y NIEGA EL AMPARO y en consecuencia la Justicia de la Unión, NO AMPARA, NI PROTEGE a SELOMITH RAMÍREZ MORELES”, dice el texto.