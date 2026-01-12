Sentencian a hombre que dio muerte a un agente de la Fiscalía

Guanajuato, Guanajuato.- Cristian Daniel “N”, alias “El Hacha”, fue sentenciado a 13 años y 6 meses de prisión tras acreditarse su plena responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa contra un agente de la Fiscalía de Guanajuato en ejercicio de sus funciones de investigación.

Los hechos

El 2 de junio de 2023, un grupo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al barrio de Pastita para cumplimentar una orden de cateo junto con otros compañeros, en una acción de combate a la venta de droga. Eran las seis y media de la tarde cuando el agente, que pertenecía también al Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), transitaba en su automóvil, a unas cuadras de la caseta de policía que se ubica en la zona.

Un grupo de hombres se acercó y disparó contra él. Quedó herido. Recibió impactos de bala de grueso calibre. Más tarde llegaron elementos en una unidad de Protección Civil, quienes lo estabilizaron y llevaron a un hospital, donde posteriormente falleció.

La zona fue acordonada por los policías municipales, mientras que en el área se implementó un operativo especial para tratar de ubicar a los responsables.

Las investigaciones arrojaron que fue Cristian Daniel quien accionó un arma de fuego en contra del investigador y luego huyó.

Gracias a la labor de inteligencia y el seguimiento del caso, el agresor fue capturado y vinculado a proceso.

Tras el desahogo de las etapas procesales y mediante una salida anticipada que garantiza el acceso a la justicia de manera pronta, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia.

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá pagar una multa económica y se le han negado los beneficios de libertad condicional.

Junio, el mes más violento de ese año

El mes de junio de 2023 fue el más violento de ese año y también fue el más letal para los policías de Guanajuato.

Hasta esa fecha habían sido asesinados 37 elementos policiales en la entidad, la tercera parte de ellos el mes anterior, cuando fueron ejecutados 12 oficiales, siete mujeres y cinco hombres. En junio fueron 25.