México.- La senadora federal por el PRI, Cristina Ruiz Sandoval, posteo un video burlándose de las llamadas Farmacias del Bienestar y de las que pudieran ser las nuevas “ambulancias del bienestar”.

“Y ahora seguro van a presentar sus ambulancias del bienestar”. 🚑🤡 Y con eso, ahora sí nos chingamos a Dinamarca, ¿no? ‘farmacias’ con gasas, merthiolate y mejoralitos ya nos pusieron al nivel nórdico. Qué risa dan. Se están burlando de los mexicanos. Se burlan de la necesidad, se burlan del dolor, se burlan de la desgracia de millones que todos los días buscan atención médica digna. El #PRI jamás hubiera permitido, ni hecho, estas incompetencias y estas burlas. Aquí sí hay seriedad y capacidad para gobernar, no espectáculos baratos para engañar a la gente” dijo la legisladora.

hay que recordar que el 2 de diciembre, coomenzó la operación de las Farmacias del Bienestar, una nueva red de entrega de medicamentos que complementa al programa Salud Casa por Casa, según el informe del gobienro federal a través de los llamados programas del Bienestar.

“La primera etapa de las Farmacias del Bienestar arrancó en 500 puntos de atención en el Estado de México, ubicados en unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar. A partir de ahora, las recetas emitidas por el personal médico de Salud Casa por Casa podrán surtirse directamente en estos módulos, sin necesidad de hacer filas ni sacar fichas” dice el texto.