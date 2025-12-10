Caifanes pide no olvidar a periodistas antes que los callen o maten

Chiapas.- “Que nos maten a todos, si es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”, de Javier Valdez, en el concierto del grupo Caifanes al recordar a periodistas asesinados y silenciados en México.

En Chiapas un grupo de personas armadas entraron a la redacción del medio Chiapas Sin Censura preguntando por una reportera. El medio pidió a las autoridades poder atender la problemática de inseguridad que existe contra los periodistas en todo el Estado.

“No fue un asalto: fue un acto de intimidación. Afortunadamente, nuestras compañeras se encontraban en trabajo de campo. Ante lo ocurrido, exigimos a las autoridades no dar carpetazo e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer esta agresión”, dijo el medio.

En un concierto en el Palacio de los Deportes el grupo Caifanes, dijo “Antes de que nos olviden” al poner en las pantallas los nombres de periodistas asesinados en el país.