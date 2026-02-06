Detienen a integrantes de banda dedicada a robos con violencia en la capital

Operaban principalmente en Embajadoras, Paseo Madero, Paseo de la Presan t en los callejones de Peña Grande y Agua Fuerte

Guanajuato, Guanajuato.- Señalados de pertenecer a una banda dedicada a asaltar transeúntes, casas habitación y negocios, tres hombres fueron detenidos por elementos de la policía preventiva municipal.

De acuerdo con reportes e indagatorias previas de la Policía de Investigación, los acusados operaban principalmente en los callejones de Peña Grande y Agua Fuerte, así como en las zonas de Paseo Madero, Paseo de la Presa y Embajadoras. Además, presuntamente estarían vinculados con hechos delictivos recientes registrados en la capital.

La detención se logró luego de que a través del sistema de emergencias 9-1-1, se alertara sobre la presencia de tres encapuchados que amenazaron con arma de fuego y despojaron a su víctima de un teléfono celular y dinero en efectivo, para después huir por el callejón del Espinazo.

La policía montó un operativo de búsqueda en la zona y callejones aledaños y los ubicó por el callejón del Espinazo y continuaron por callejón Agua Fuerte. Hicieron caso omiso a los comandos verbales de detenerse y se dirigieron hacia unos departamentos, donde finalmente fueron alcanzados.

Al coincidir con las características reportadas y para descartar riesgos, se realizó una inspección preventiva en la que un hombre de 24 años se le localizó en la bolsa delantera del pantalón un teléfono celular con las características del robado. A un segundo de 25 años se le encontró un teléfono celular, así como una cartera con diversas identificaciones oficiales y tarjetas.

Al tercer sujeto de 25 años, se le aseguró un pasamontañas negro, un teléfono celular y un arma de fuego con dos cargadores y seis cartuchos útiles en el interior de un bolsa que portaba.

La persona afectada identificó entre los objetos asegurados el teléfono celular que le había sido robado momentos antes, por lo que los tres sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de actuar con firmeza contra quienes atenten contra la tranquilidad de las familias guanajuatenses, y fortalecer la coordinación operativa y la respuesta inmediata ante cualquier hecho delictivo.

