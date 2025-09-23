Vuelve a arder el basurero de Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- La noche del lunes comenzó un nuevo incendio del basurero municipal. En esta ocasión, con la intervención de más de 120 personas entre bomberos y miembros de Protección Civil, pudo ser controlado en unas horas.

Ese espacio, donde se depositan los desechos generados en el municipio, ardió durante casi un mes en 2023 y provocó graves daños al medio ambiente, al grado que obligó a la suspensión de clases en la educación básica. Ahora quedó bajo control gracias a una intervención masiva.

El siniestro comenzó pasadas las nueve de la noche de este lunes. Las primeras versiones señalaban un incendio de pastizales cercanos al tiradero, pero más tarde se confirmó que se trataba del lugar.

El fuego no ha sido controlado en su totalidad y los trabajos se concentran en un talud de 50 metros de longitud por ocho de altura.

En las labores participan más de 120 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) y Protección Civil. Debido a la magnitud del siniestro y con la finalidad de controlarlo lo antes posible, se solicitó apoyo de corporaciones y cisternas de Silao de la Victoria e Irapuato.

La presidenta municipal, Samantha Smith, acudió alrededor de las 11 de la noche para informar pormenores. Ya para esa hora los cuerpos de emergencia habían apagado el 85 por ciento del fuego. A lo largo de la noche lograron la extinción casi total, pero aún falta la remoción de restos para evitar que el incendio se reavive.

Fuentes policiales afirmaron que el siniestro fue provocado y señalan a tres jóvenes como presuntos responsables. La Dirección de Seguridad Ciudadana ya realiza las investigaciones correspondientes.

Por el momento los cuerpos de bomberos voluntarios de la región realizan las últimas labores de extinción del fuego, sin reporte de personas lesionadas.

Piden ciudadanos solución integral

Integrantes del Frente Ciudadano por el Manejo Integral de los Residuos en Guanajuato Capital (FRECIMIR) pide acciones integrales para el tratamiento de basura y prevenir este tipo de siniestros.

Afirman que no se trata de un hecho aislado ni inesperado, sino que ha sido constante. Añaden que han entregado recomendaciones formales, se han promovido acciones legales y se ha insistido en la urgente necesidad de cambiar el modelo de gestión de residuos en el municipio. Todo esto ha sido ignorado sistemáticamente por las autoridades competentes.

En 2023 ocurrió un incendio similar en este mismo sitio. Hoy, dos años después, la historia se repite, agregan y sostienen que “el riesgo ambiental y para la salud de la población continúa siendo latente, y se agrava con cada omisión”.

Destacan que “Como FRECIMIR, reiteramos nuestra posición: es indispensable avanzar hacia un manejo integral, seguro y sustentable de los residuos sólidos urbanos, que prevenga este tipo de incidentes y garantice el derecho a un medio ambiente sano para todas las personas”.