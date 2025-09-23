Encuentran sin vida a dos hermanos desaparecidos

El colectivo de madres buscadoras informó sobre el regreso a casa sin vida de ambos hermanos desaparecidos desde hace dos meses

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Dos hermanos que llevaban desaparecidos más de dos meses fueron encontrados sin vida, así lo dio a conocer el colectivo de madres buscadoras “Hasta Encontrarte”.

Los hermanos Miguel e Irving Ornelas, a quienes se había visto por última vez desde el pasado 10 de julio del presente año, por fin regresarán a casa.

En un primer momento se dio a conocer por parte del colectivo la información de la localización de Miguel, sin embargo, el joven fue hallado lamentablemente sin vida. Al pasar las horas, la misma organización dio la noticia que Irving había sido localizado en las mismas condiciones.

Aunque la información de en donde fue el hallazgo de los cuerpos de los hermanos y las circunstancias sobre el mismo no han sido reveladas, el colectivo “Hasta Encontrarte” envió condolencias a la familia diciendo: “Es doloroso decir adiós, pero tu familia los lleva en el alma con cada sonrisa y en cada momento que vivieron juntos. Los recordaremos siempre con mucho cariño y gratitud. Descansen en paz”.

