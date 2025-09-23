El sistema meteorológico nacional prevé 48 frentes fríos

Los frentes están pronosticados desde septiembre hasta mayo del 2026, Guanajuato espera algunas lluvias más

Redacción Notus23 septiembre, 2025
Frentes Fríos CONAGUA

Guanajuato.- De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, desde septiembre del 2025 hasta mayo del 2026 se prevén en total 48 frentes fríos en el país. En septiembre y octubre se esperan 5 frentes por cada mes. En noviembre están pronosticados 6 y en diciembre serán 7. En Guanajuato, se esperan algunas lluvias y un descenso de la temperatura al iniciar el periodo de invierno.

Hasta el momento, se han observado 3 frentes este mes, y según el pronóstico, y habrá 2 más antes de finalizar septiembre.

Frentes fríos CONAGUA

Guanajuato

Al ser parte de la región del altiplano central de México, las formas más comunes en que repercuten los frentes fríos son manifestadas por la disminución de temperatura en el ambiente, el aumento de lluvias y vientos fuertes

CONAGUA informó que los frentes fríos separan una masa de aire frío de una de aire cálido, al ser más denso el aire frío, empuja al caliente haciendo que éste último se eleve.

Por lo general, la dirección en la que sopla el viento antes del paso del frente frío es del sur o suroeste y está acompañado de temperaturas cálidas. Durante el paso del frente, el viento se desplaza de oeste o noroeste, conservando una temperatura más baja.

Por ello, municipios como Ocampo, San Felipe, San Luis de la Paz, Victoria, Xichú, León, Silao y Guanajuato son los primeros en experimentar las condiciones climáticas propias de los frentes fríos.

En cuanto a las zonas con mayor altitud, donde las temperaturas alcanzarán niveles más bajos, se encuentran:

El cerro del Cubilete, ubicado en Silao

El cerro del Culiacán, en Cortazar, Jaral del Progreso y Salvatierra

El cerro de la Bufa, localizado en Guanajuato capital

