Vuelca camioneta de personal en León dejando un muerto y 2 heridos

León, Guanajuato.- Una camioneta de transporte de personal se volcó en la carretera León-Salamanca, a la altura de San José de Durán. El hecho dejó a dos personas lesionadas y una sin vida cerca del entronque con el bulevar Hermanos Aldama.

Según la información preliminar, al parecer se trata de un vehículo de la empresa Ritrema que circulaba por la vialidad cuando fue impactada por un tráiler, lo que provocó que la van se volteara y quedara sobre la cuneta. Testigos señalaron que el presunto responsable huyó tras el accidente.

Paramédicos confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que dos más fueron trasladadas a un hospital. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas, sin embargo, entre ellas podrían encontrarse dos mujeres.

El percance dejó afectaciones viales en ambos sentidos. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el suceso y deslindar responsabilidades.