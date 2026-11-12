DIF Irapuato lleva servicios a más de 2 mil personas de comunidades

Irapuato, Guanajuato.- Durante los últimos cinco años, el Sistema DIF Irapuato ha fortalecido las estrategias de atención comunitaria para acercar servicios públicos, promover la participación ciudadana y contribuir al bienestar de las familias, con más de 56 mil personas atendidas como resultado de esta labor.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, encabezado por la presidenta Valeria Alfaro, ha generado espacios de atención que favorecen el desarrollo integral de las personas, a través de acciones coordinadas entre dependencias municipales, estatales y organismos participantes.

A través de la estrategia ‘Juntos Con Paso Firme’, iniciada en 2025, se ha llegado a 84 grupos en comunidades y colonias, con más de 2,300 personas beneficiadas directamente.

En esta labor participan las Direcciones Generales de Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Rural, Salud, Sustentabilidad, Movilidad y Transporte, Educación y de las Juventudes, Proximidad Ciudadana, Servicios Públicos, Desarrollo Económico, así como INMIRA y JAPAMI, entre otras.

Por otra parte, mediante los ‘Miércoles Ciudadanos en tu Comunidad’, el Gobierno de Irapuato a través del Sistema DIF Municipal, acercan directamente a la zona rural, servicios y trámites que, de otra manera, podrían requerir traslados hasta el centro de la ciudad.

En estas jornadas participan 19 dependencias y Organismos, con 40 servicios disponibles en colaboración con áreas como el Registro Civil, INAEBA, UVEG y PROFECO, entre otras.