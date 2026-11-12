Llega nueva Secretaria de Ayuntamiento a Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Sonia Rangel González dejó la Secretaría del Ayuntamiento de Cuerámaro.

En su lugar llegó la maestra Reyna Isabel de la Paz Negrete y este es el tercer relevo en esta área durante la Administración 2024–2027.

Rangel González fue la segunda persona en ocupar el cargo en este trienio, quien llegó en sustitución de José Refugio Pantoja Trujillo, “Cuco”, que era el primer secretario de la actual administración, esto apenas en mayo pasado.

Antes de asumir la Secretaría, la Sonia Rangel se habría desempeñado como empleada del gobierno estatal y como presidenta del comité del PAN en Cuerámaro.

En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal informó que Rangel González “concluye una etapa” al frente de la dependencia a partir de este día, aunque no se dieron a conocer los motivos de su salida.

A nombre de la Administración Municipal y de los integrantes del Ayuntamiento, el gobierno local le agradeció su “trabajo, compromiso y disposición” mientras ocupó el cargo, y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Sobre la nueva titular, el comunicado expresó confianza en que de la Paz Negrete desempeñará la encomienda con profesionalismo, responsabilidad y compromiso al servicio de las y los cueramarenses.

La Secretaría del Ayuntamiento es una de las áreas clave del gobierno municipal. Se encarga de dar fe de los acuerdos del Cabildo, resguardar la documentación oficial y coordinar los asuntos jurídicos y administrativos del Ayuntamiento.

Por último, la administración reiteró su voluntad de seguir trabajando en equipo, fortalecer las instituciones y dar continuidad a las acciones en favor del bienestar del municipio.