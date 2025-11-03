Vive la capital intenso Día de los Muertos

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de tres días de carnaval, con espectáculos realizados en nombre de la tradición, la capital del estado vivió con más autenticidad la fecha clave del Día de Muertos con tres actividades emblemáticas: visita de fieles a sus difuntos en los panteones, el ya posicionado Tapete de la Muerte y el cierre con el regreso a Mictlán.

Por la mañana, miles de capitalinos atiborraron los panteones del municipio para llevar flores, rezar y cantar a sus difuntos. Acompañada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la presidenta municipal, Samantha Smith, recorrió los principales cementerios de la ciudad: Santa Paula y Virgen de la Luz, mejor conocido también como Panteón Nuevo.

La presencia de personal de la Policía Preventiva, Protección Civil y Tránsito Municipal garantizó seguridad en los lugares.

Al mediodía las calles de la ciudad se llenaron de color con el “Tapete de la Muerte”, un evento de arte efímero que este año celebra su 18 edición y que reúne el talento y la creatividad de artistas, instituciones educativas y colectivos ciudadanos.

En esta edición participaron más de 100 tapetes distribuidos a lo largo del centro histórico, desde Plaza Allende, Puente Campanero, Manuel Doblado, Sopeña y Luis González Obregón, hasta llegar a la emblemática Plaza de la Paz.

El festival también incluyó el “Ascenso de las Almas”, en el que se elevaron globos biodegradables en honor a los fieles difuntos, y cerró por la noche con el ritual “Retorno al Mictlán”, una representación simbólica de la conexión entre la vida y la muerte que da identidad a las tradiciones guanajuatenses.

Cada año se hace un atavío diferente para una mujer que representa a la muerte y camina por los tapetes, hechos mayoritariamente con flores y pétalos. En los últimos años le flanquean danzantes guamares de Comonfort, lo que da un sentido prehispánico a la festividad: una muerte derivada de la cultura mexica y danzantes maquillados como representaciones de calaveras como parte de la cultura ancestral chichimeca correspondiente al estado de Guanajuato.

De esa manera concluyó el Festival del Día de Muertos “Túnel de Tradición”.