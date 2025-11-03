Comienza el cierre de carreteras y vías del ferrocarril, en Guanajuato

Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, exigen que se cumplan sus peticiones y los acuerdos se hagan válidos

Esaú González Follow on X 3 noviembre, 2025

Guanajuato.- Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino comenzaron a bloquear casetas de cobro en las autopistas y vías del ferrocarril en Guanajuato.

Los productores siguen exigiendo que les den un precio de 7200 pesos por tonelada de maíz, al menos de 6 mil pesos por el sorgo, aunado a subsidio al diésel, fertilizantes y la garantía de que se van a cumplir con los acuerdos, al subrayar que no se han cumplido pese a qué supuestamente existe un convenio con el gobierno federal.

Entre las casetas que han sido liberadas se encuentra el libramiento Irapuato-León, libramiento Irapuato-Silao (a la altura de la Gillette).

Además de las vías del ferrocarril en el cruce con el camino al Zapote de Barajas (Pénjamo); cruce con la carretera federal 1110, a la altura del Puente de La Maraña (Zona Santa Ana Pacueco) por mencionar las primeras en ser inhabilitadas.

Hay que mencionar que los campesinos dijeron que, por el momento, no van a bloquear las carreteras de libre tránsito ya sea federales o estatales, pero en caso de seguir sin ser escuchadas sus peticiones será cuestión de volver a bloquear todo el estado.

