Familias disfrutan el penúltimo día del festival “Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con gran entusiasmo, decenas de familias disfrutaron del penúltimo día de actividades del festival “Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos”, sumándose a la Callejoneada Mortuoria y el Carnaval de Danza.

Durante el fin de semana, las y los irapuatenses también pudieron disfrutar de la Caravana de Emprendedores, instalada en el Jardín Principal del Centro Histórico, en la que artesanas, artesanos y comerciantes locales ofrecieron sus productos al público.

Durante la Callejoneada Mortuoria, Edith Gutiérrez, quien participó junto con su academia de baile, compartió que su grupo presentó la coreografía “Metamorfosis”, una pieza que aborda la trascendencia y el cambio, con el propósito de enviar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido.

Este lunes 3 de noviembre se llevarán a cabo las últimas actividades del festival, para recordar a los fieles difuntos y cerrar con broche de oro la novena edición de este evento que ya es una tradición en la ciudad.

A las 5:30 p.m. se presentará la obra de teatro “Los Niños Caballero” en el Teatro de la Ciudad, y a las 9:00 p.m. se proyectará la película “Mamá” en el Panteón Municipal.

Con acciones como esta, el Gobierno de Irapuato fortalece el eje “Tu Familia con Valores”, parte del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27, impulsada por la presidenta Lorena Alfaro García, con el objetivo de ofrecer a las y los irapuatenses espacios de recreación, sana convivencia y fortalecimiento de la identidad cultural.