¡Vivan los héroes que nos dieron patria, conciertos gratuitos y asuetos entre semana!

Guanajuato, Gto.- La turba atiborró la explanada de la Alhóndiga de Granaditas para escuchar un grito escueto, como de prisa porque el grupo musical esperaba:

Pueblo de Guanajuato:

¡Vivan las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva la libertad nacional! ¡Viva Guanajuato! Y tres veces ¡Viva México!

En Guanajuato nació la libertad, ha destacado su presidenta municipal, Samantha Smith, en una semana de conflictos y cuestionamientos, con la información de personas identificadas, cuyos restos fueron encontrados en Hacienda de Guadalupe, comunidad ubicada al sur del municipio, en una zona casi conurbada con la ciudad de Irapuato y donde los grupos criminales han tomado localidades enteras.

Ansina fue el grito

Ahora se trataba de un acto cívico con más de 13 mil personas -dato oficial en una explanada donde caben 7 mil- para festejar el aniversario 215 de la arenga del cura Miguel Hidalgo y Costilla, con la cual inició una guerra novohispana que se convertiría en revolución de Independencia.

Y mientras la turba que tomaba la Alhóndiga, atoles, refrescos y cervezas, Samantha Smith caminó unos pasos en compañía de su jefe de policía, Samuel Ugalde, para encabezar el acto de liberación de los presos, como aquella ocurrida el 16 de septiembre de 1810. En esta ocasión los detenidos por faltas administrativas menores fueron los beneficiados. De esa manera, se pasó de orinar en la calle o deambular ebrio a ser parte del recuerdo de cómo se rompieron simbólicamente las cadenas de la opresión.

Y para que fuera aprendiendo cómo se hace, junto a ella estaba su bebé, Saúl Navarro Smith, el titular del DIF municipal y delfín biológico y político al que preparan y promueven para próximas contiendas electorales.

En la explanada de la Alhóndiga pasaron un video, siguió la Pasarela Charra “México en la Piel”, que mostró a las y los presentes el alto nivel del diseño mexicano, el orgullo por las raíces que se refleja en cada bordado, y la manera en que las escaramuzas enaltecen cada conjunto.

Continuaron con el lunático Grupo Lunático que hizo soltar polilla, para concluir con la entrega del Fuego de la Libertad, presidido por Samantha Smith con su correspondiente encendido del pebetero. Ya para entonces el ambiente estaba prendido.

El cierre fue un Grito en el que faltaron varios personajes: Gertrudis Bocanegra, Juana Gabina (la esposa del Pípila, quien también faltó), Rita Pérez; Tomasa Esteves, Leona Vicario y José María Morelos y Pavón. La plaza entera se unió en animados “vivas” que resonaron y culminaron con el repique de la campana.

Junto a ella estaba Juan Carlos Romero Hicks. Junto con la alcaldesa contrastaban con el entorno mestizo de concurrencia que les rodeaba.

Con el Huapango de Moncayo llegó la pirotecnia y así tomaba más forma la fiesta y tomaban más cervecita y tequila a escondidas muchos de los concurrentes. El grito fue breve porque el bailongo esperaba luego del cielo iluminado.

Y con el fondo del sonoro rugir de los cohetones, la masa disfrutó de la proyección de un video y posteriormente salió al escenario Pepe Linares para encender con baile a una de tantas Alhóndigas incendiadas (y las que faltan).

¡Vivan los héroes que nos dieron nombres de escuelas, de calles, estaciones del metro y días de asueto entre semana!