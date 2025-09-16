Alcalde renuncia, no encuentra cura para cáncer

Mauricio Fernández, anunció que dejará su cargo, porque ningún tratamiento para el cáncer ha resultado efectivo

Redacción Notus15 septiembre, 2025

San Pedro Garza García, N.L.

El alcalde de San Pedro Garza, Mauricio Fernández, anunció que dejará su cargo, porque ningún tratamiento para el cáncer ha resultado efectivo. El presidente municipal, dijo que pedirá un permiso por 15 días para hacer la entrega-recepciòn y después abandonar el puesto.

Mauricio Fernández dijo que enfrenta un mesotelioma pleural que es un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones, y desde febrero ha mostrado un avance preocupante, detallando que su salud la dejará a “la buena de Dios”.

