Momento histórico: por primera vez una mujer da el tradicional Grito de la Independencia, en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El momento ameritaba una nieve de tequila: Libia Dennise García Muñoz Ledo, la gobernadora de Guanajuato, encabezaba la ceremonia del Aniversario 215 del Grito de la Independencia en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

“¡Mexicanas y Mexicanos!: ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron Patria y Libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Tomasa Esteves! ¡Vivan Juan Aldama y Vicente Guerrero!

Y la lista siguió

“¡Viva Gertrudis Armendáriz y Manuela Taboada! ¡Viva María Josefa Marmolejo y María Ignacia Rodríguez! (la famosa “Güera”) ¡Vivan las Mujeres Insurgentes de Pénjamo! ¡Vivan las Mujeres que siguen construyendo la Patria! ¡Viva Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

La gobernadora rendía así desde la puerta de la Parroquia de Dolores homenaje al inicio del movimiento Insurgente y evocó el llamado de Don Miguel Hidalgo y Costilla para levantarse en armas, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Cual dicta el protocolo, Libia hizo zona sonar la campana de Dolores y ondeó la Bandera para rematar con el Himno Nacional y entregar la Bandera a la Escolta Militar para su resguardo.

Siguió la pirotecnia y un espectáculo con drones con el fondo de música de José Alfredo Jiménez.

La Gobernadora en esta ceremonia estuvo acompañada por el Presidente del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza; el Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri; la Presidenta del Congreso del Estado, la diputada Plásida Calzada Velázquez; y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz.

Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional

Libia Dennise también encabezó la ceremonia de arranque y recepción de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional, que realizará el recorrido que hizo Don Miguel Hidalgo y Costilla, desde el pueblo de Dolores a la ciudad de Guanajuato, para tomar la Alhóndiga de Granaditas.

“Este país no necesita divisiones, este país no necesita confrontaciones, no necesita polarizaciones, hoy requiere que nos reconozcamos mexicanas y mexicanos, herederos de esta gran lucha de bienestar, que asumamos el papel histórico que le toca a nuestra generación, pongamos manos a la obra y dejemos atrás lo pretextos y construyamos un mejor México y un mejor Guanajuato para las futuras generaciones”, dijo en su mensaje durante la recepción de la Cabalgata.