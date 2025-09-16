¡Viva Manuel Doblado! Festejos del Grito de Independencia

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con un show de pirotecnia al ritmo de música mexicana, fue como se vivió parte de las celebraciones del Grito de Independencia en Manuel Doblado. El alcalde, Adolfo Alfaro Reyes, recordó a cada uno de los personajes que le dieron libertad a México; el evento tuvo saldo blanco.

Con la participación del mariachi femenil Nueva Tecalitlán y el Ballet Flolclórico Nuevo Jalisco, fue parte de la celebración que se tuvo en Manuel Doblado, donde la tradición del grito de Independencia es muy peculiar, dado que las familias se llevan mesas, sillas, contratan bandas y se divierten entre ellas a la par de las festividades que hay por el municipio.

Adolfo Alfaro por medio de la arenga que dice ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva José María y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia!, fueron ovacionadas por los dobladenses.

Desfile del 16 de septiembre

Ya por la mañana del 16 de septiembre, se realizó el tradicional desfile de Independencia con la participación de varios contingentes que hicieron un recorrido por el primer cuadro de la ciudad y que recuerdan los momentos que le dieron libertad a los mexicanos.