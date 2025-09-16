Saldo blanco en Guanajuato durante festejos del Grito de Independencia

Guanajuato, Gto.- Más de 189 mil personas en los 46 municipios de Guanajuato celebraron con orgullo y tranquilidad las ceremonias del Grito de Independencia, al lograr saldo blanco durante los festejos. Ningún evento fue suspendido, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

Para lograr este objetivo se desplegó un operativo con 2 mil 100 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), distribuidos a lo largo y ancho de Guanajuato, quienes trabajaron en plena coordinación con autoridades federales y municipales.

En esta ocasión y por primera vez, la ceremonia del Grito en Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional (C.I.N.), fue encabezada por una mujer gobernadora, Libia Dennise García. El evento en el Jardín Principal reunió a 25 mil asistentes y contó con la presentación artística de Los Tigres del Norte.

En municipios como Irapuato, León y Guanajuato también participaron figuras como Banda Machos, La Kumbre con K y Pepe Linares, respectivamente, quienes lograron llenar las plazas públicas con orden y sin contratiempos.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que en Guanajuato hubo orden y seguridad gracias a que cada autoridad cumplió su responsabilidad: Policía Estatal con presencia preventiva y apoyo vial; Protección Civil y Bomberos con módulos de atención y reunificación; el sector salud con cobertura prehospitalaria y el C5i al articular información y despachos 24/7.

De igual forma, agradeció a las familias y visitantes por su comportamiento responsable y, en especial a cada mujer y cada hombre integrante de FSPE por su profesionalismo y entrega.