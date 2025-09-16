Quema de vehículos y bloqueos en carretera Valle de Santiago-Yuriria

Valle de Santiago, Guanajuato.- Al menos fueron incendiados seis vehículos y dos bloqueos, en Valle de Santiago, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado. La dependencia dijo que los hechos al parecer no tienen relación con enfrentamientos o detenciones recientes en Guanajuato ni en entidades vecinas.

En base al reporte de las autoridades los automóviles fueron incendiados de manera intencional, presuntamente para generar alarma entre la población; el primero hecho reportado ocurrió en la carretera Valle de Santiago-Yuriria a la altura de la comunidad de Puerta de Andaracua.

El segundo incendio fue antes de llegar a la comunidad de Puquichapio, entre los limites de Valle de Santiago y Yuriria, donde en este último municipio, apenas hace dos días, hubo un ataque a la guardia nacional y a la policía municipal, donde un “delincuente” falleció y dos oficiales quedaron lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, se registraron vehículos incendiados en la salida a Mogotes y en la carretera Valle–Jaral, a la altura de la comunidad de La Compañía, donde una camioneta fue prendida en llamas. También se informó de una combi atravesada que bloqueaba la salida hacia Yuriria.

En ambas situaciones no se informó de personas lesionadas, tampoco detenidas, solamente se dijo que lograron sofocar los incendios que ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana.