“¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”: alcalde de Jaral del Progreso

Jaral del Progreso, Guanajuato.- El presidente municipal de Jaral del Progreso, Daniel Cimental Barrón, se equivocó al querer nombrar a Josefa Ortiz de Domínguez y la llamó “Josefa Ortiz de Pinedo”.

En un evento que se suponía representa la libertad e independencia de México y que se recuerda a los hombres y mujeres que formaron parte de este cambio, el edil se equivocó un “poquito” en el apellido de la llamada corregidora, “¡Viva José María Morelos!, ¡Viva Allende!, ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”, dijo.

Hay que señalar que la presidenta de México Claudia Sheinbaum nombró por primera vez con su nombre y apellido propios a Josefa Ortiz Téllez-Girón, no de Domínguez, detallando que en la mayoría los gritos donde está gobernando una mujer, el evento, tuvo como preámbulos en su mayoría mujeres en puestos clave como la banda de guerra, escolta, entre otros.