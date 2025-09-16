Los pies chiquitos, símbolo de belleza en mujeres de China

México.- En China la práctica de vendar los pies a las mujeres, era un símbolo de “belleza” que deformaba sus extremidades, que era muy dolorosa, pero que a la par daba “clase” y empoderamiento.

El caso de Su Xi Rong quien le mostró sus pies a la fotógrafa Jo Farrell, dijo que desde que tenía siete años le fueron vendados sus pies, en una práctica que se prohibió formalmente en el año 1912, aunque continuó en zonas rurales hasta la Revolución Cultural de 1949.

Según el registro de esta práctica, los casamenteros preferían a las mujeres de pies vendados porque eran mujeres que podían tolerar el dolor y que “no se quejarían como esposas”, subrayando que, pese a que hubo historias de mucho dolor, en su mayoría las mujeres que se vendaron los pies, obtuvieron mejores vidas.