Conmemoran en Irapuato el 215 aniversario de la Independencia con Desfile Cívico-Militar

Más de 2 mil participantes integrados en 40 contingentes dieron vida al desfile por las principales calles de la ciudad, fortaleciendo identidad y tradición

Redacción Notus16 septiembre, 2025

Irapuato Guanajuato.- Para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México, se realizó con éxito el tradicional Desfile Cívico-Militar por las principales calles de la ciudad.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que este tipo de actividades fortalecen la identidad ciudadana y consolidan a Irapuato como una Ciudad Festiva, además de fomentar entornos de paz y sana convivencia para las familias.

“Agradezco a todos los contingentes y a las escuelas por mantener el entusiasmo y no perder esta tradición. También reconozco a las autoridades de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes formaron parte de este desfile que nos llena de orgullo”, expresó.

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, informó que en esta edición participaron 30 instituciones educativas, con el objetivo de que las nuevas generaciones se identifiquen con su historia y raíces. En total, se contabilizó la participación de más de 2 mil personas, integradas en aproximadamente 40 contingentes.

“Este es nuestro desfile cívico-militar anual alusivo a la Independencia. Este año contamos con la participación de 2 mil personas en 40 contingentes, incluyendo cuerpos militares, de seguridad ciudadana, instituciones educativas, los Cabalgadores de Guanajuato y la Asociación de Charros”, comentó.

Entre los contingentes más destacados estuvieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, con sus áreas de Protección Civil y Bomberos, Tránsito Municipal, Policía Municipal y grupos especializados.

