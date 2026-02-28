Visita ZooIra para conocer los nuevos bebés borregos de Berberia

Irapuato, Guanajuato.- Si quieres pasar un día divertido y aprender al mismo tiempo, ven al Zoológico de Irapuato a conocer las nuevas crías del Borrego de Berberia, también conocido como Borrego Berberisco.

El Doctor Gustavo Graciano, veterinario del ZooIra, explicó que estos herbívoros viven en zonas montañosas desérticas, en grupos familiares. Los machos pueden llegar a pesar hasta 145 kilos, mientras que las hembras alcanzan como máximo los 55 kilogramos de peso.

Otra característica es que tienen unos cuernos muy grandes y curvados hacia atrás.

“Los borregos berberiscos han desarrollado la capacidad de pasar desapercibidos en su hábitat, permaneciendo inmóviles cuando se sienten amenazados, ya que al no haber mucha vegetación donde vive, pasar inadvertido es una forma de reducir los peligros”.

La gestación de éstos animalitos es de 5 meses. Precisamente, en el ZooIra han nacido varias crías recientemente, todas en perfecto estado de salud.

“Recuerda, puedes venir a visitar a los borreguitos berberiscos y a toda la familia animal, de martes a domingo de las 9 de mañana a las 6 de la tarde”, invitó el doctor Gustavo Graciano del ZooIra.