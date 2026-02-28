Ataque a escuela de niñas en Irán suma 85 vidas perdidas

México.- Irán informó que ha subido a 85 el número de muertos debido a un ataque de Israel en una escuela para niñas de Minab. En un primer momento, el conteo registraba al menos 60 niñas sin vida y 80 más con heridas debido al misil que impactó la primaria al sur de Irán.

Las autoridades de Irán iniciaron un operativo para retirar los escombros del edificio de la escuela así como para atender a las personas lesionadas.

De acuerdo con información extraoficial hay gran posibilidad de que el líder supremo iraní Ali Jamenei sea una de las víctimas mortales del ataque de Israel. El hecho se registró como un acto atroz.

Ante la reiterada idea de qué Irán representa una amenaza existencial inminente, Israel advierte que la operación de bombardeos durará el tiempo que sea necesario.

Esto ocurre en un contexto de unión entre Israel y Estados Unidos, que aseguran que el país de medio oriente está a punto de completar una bomba nuclear, por lo que su justificación es actuar y destruir centros de Mando fábricas de misiles y plantas nucleares.