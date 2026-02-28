Recluso asesinó a su compañero en CERESO de Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró obtener sentencia condenatoria de 26 años de prisión en contra de JESÚS ALEJANDRO “N”, tras acreditar plenamente su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, cometido al interior de un Centro de Readaptación Social en Valle de Santiago.

Los hechos se remontan al 17 de junio de 2009, cuando aproximadamente a las 13:35 horas, dentro de un dormitorio, el hoy sentenciado ejecutó un ataque previamente planeado; esperó el momento oportuno para acercarse a la víctima y la agredió en el tórax con un objeto punzocortante que portaba de manera ilegal.

La lesión provocada fue de tal gravedad que, pese a que la víctima recibió atención médica en el área clínica del propio penal, perdió la vida.

Con base en las pruebas científicas, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional emitió fallo condenatorio e impuso una pena de 26 años de prisión que se suman a la condena que ya se encontraba purgando el recluso por un delito diverso.

Además, la sentencia impone al condenado la obligación de reparar el daño mediante el pago de gastos funerarios y una indemnización en favor de los familiares de la víctima. Asimismo, el órgano jurisdiccional le niega cualquier beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad, por lo que deberá cumplir su condena en reclusión.