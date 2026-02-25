Vinculan a proceso a presunto responsable de terrorismo en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Comenzaron los procesos contra participantes en quema de vehículos y tiendas comerciales el domingo pasado: una jueza del Poder Judicial del Estado de Guanajuato vinculó a proceso a César N., detenido tras arrojar una bomba molotov a un autobús de pasajeros en la carretera 45, tramo Silao-Irapuato.

La jueza ordenó como medida cautelar preventiva prisión oficiosa por el delito de terrorismo. La jueza de control Liliana Martínez Sandoval, encargada de la audiencia oral, determinó que la detención fue legal por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

César es uno de los más de las 48 personas detenidas en el estado tras la jornada violenta de este domingo como reacción al enfrentamiento en el que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”.

El domingo, un grupo de hombres incendió una tienda en la comunidad de San José de Llanos, perteneciente a esta capital. A unos metros, junto a la comunidad de Los Nicolases, hubo ataques a unidades motorizadas para usarlos como bloqueo a la carretera.

Unidades policiales se movilizaron para atender el incendio de la tienda cuando sorprendieron a César N. y otro hombre en la carretera -dirección Irapuato-Silao- cuando arrojaban una botella con gasolina a un autobús. El vehículo logró pasar y el artefacto cayó al asfalto, donde explotó. Al ver a la unidad de las Fuerzas de Seguridad Pública, ambos trataron de escapar y fueron perseguidos.

El cómplice de César traía otra botella con gasolina y amenazó con sacar de entre sus pertenencias un arma de fuego, por lo que una mujer policía le disparó y le atinó en el estómago. El lesionado fue trasladado a recibir atención médica a un hospital de Irapuato.

Tras la detención, fueron puestos a disposición del ministerio público, quien los turnó a un juzgado penal. La audiencia preliminar se llevó acabo la tarde de este martes, en donde la Fiscalía aportó datos de prueba para señalar al imputado por el delito de terrorismo en perjuicio de la sociedad.

Este jueves se reanudará la jueza fijará la situación jurídica del detenido, mientras permanecerá en prisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puentecillas.

La investigación sobre el incendio provocado en el Oxxo de Los Nicolases continúa en proceso para determinar si los detenidos también fueron responsables de ese hecho.