Alcalde de Abasolo, “toma el mando” de alcaldes morenistas

Celaya, Guanajuato. El alcalde morenista de Abasolo, Job Gallardo Santellano, fue nombrado coordinador en una reunión entre 9 de los 13 alcaldes de MORENA que hay en Guanajuato; el objetivo, dijeron es fortalecer la organización institucional y definir una agenda común en la entidad.

Entre los que faltaron no estuvo Gilberto Zárate Nieves de Comonfort; Edgar Javier Reséndiz Jacobo de Doctor Mora; Daniel Cimental Barrón de Jaral del Progreso; Edgar Manuel Montes de la Vega de San José Iturbide y Cinthia Teniente de Villagrán, quien es esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona.

Como parte de los acuerdos alcanzados, los munícipes designaron por unanimidad a Job Gallardo, Presidente Municipal de Abasolo, como Coordinador del Bloque de Alcaldes de MORENA, teniendo entre sus propósitos articular los esfuerzos entre los diversos gobiernos municipales.

Además de homologar políticas públicas alineadas con los principios del proyecto de nación, servir como puente de comunicación institucional con otros órdenes de gobierno y unidad y consenso político.

El encuentro destacó por el mensaje de unidad enviado mediante la participación de diversos liderazgos, incluyendo al alcalde de Salamanca, César Prieto, y representantes de distintos sectores del movimiento.

La plática, dijeron que buscan un bloque fuerte; hay que señalar que algunos ediles, han tenido diferencias con diputados locales que al parecer en lugar de apoyar sus proyectos los han estado obstaculizando, todo ello “simplemente” por ser oposición en el Estado.

Alcaldes presentes:

Juan Miguel Ramírez / Celaya César Prieto / Salamanca Yozajamby Molina Balver/ Pénjamo Saúl Trejo/ Tarimoro Israel Mosqueda / Valle de Santiago Job Gallardo Santellano/ Abasolo Daniel Sámano / Salvatierra Salomón Espínola / Victoria Edgar Reséndiz / Doctor Mora