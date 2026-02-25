Exigen sindicalizados de Secretaría de Salud de SMA democracia sindical

Guanajuato, Guanajuato.- Personal del Hospital Dobarganes, de San Miguel de Allende, se manifestó en la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) para exigir al que sea destituida la delegada sindical y se convoque a elecciones. Tras reunión con representantes de la agrupación, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS), Martín Cano, se comprometió a que haya una persona que cubra de manera interina a la representante sindical sanmiguelense y a que en breve se fije fecha para relevarla.

Una decena de personas que laboran en el hospital, se presentó esta mañana en la sede de la delegación 37 del SNTS para plantear sus exigencias al secretario general, Martín Cano. Ahí les dijeron que se encontraba en la sede de la FSTE y se trasladaron a ella, donde mostraron sus pancartas con sus exigencias y lanzaron consignas que exigían democracia sindical y transparencia en el uso de recursos.

La vocera del grupo explicó que en 2024 Martín Cano impuso a Diana Eréndira Muñoz Balderas como delegada sindical en San Miguel de Allende. No hubo asamblea, sólo se les informó que era su representante oficial.

Acusaron a esta persona de colocar en puestos y dar base laboral a familiares y personas allegadas a ella, además de no transparentar el manejo de los recursos sindicales.

Su gestión terminó en octubre de 2025 y lo que procedía era que se convocara a alecciones para su relevo. En otros municipios comenzó la elección de nuevos representantes delegacionales, pero en no San Miguel de Allende.

Ante lo que consideraron negativas y ser ignorados por el dirigente estatal, el 26 de enero pasado realizaron una manifestación en San Miguel de Allende para plantear sus demandas. Como de nuevo fueron ignorados, lo volvieron a hacer este 24 de febrero, pero ahora en la capital

Ahí denunciaron la ausencia de elecciones transparentes y la imposición de delegada, la falta de rendición de cuentas, la exclusión de la base en la toma de decisiones y la opacidad en el manejo de recursos.

Denunciaron también corrupción y acoso, médicos y enfermeras. De igual manera, exigen a la Secretaría de Salud de Guanajuato atender la falta de insumos y la urgencia de un Hospital Materno.

Tras exigir la presencia de Martín Cano, una comisión integrada por Fabiola Quintero, Amelia Cruz, Mayra Fierros y Jael Vilchis, representantes de las personas manifestantes, fue a tendida por tres abogados de la FSTE: Javier Lira, José Luis Acosta y Francis Javier López. En la reunión hubo momentos álgidos. Martín Cano se comunicó con ellas por WhatsApp y acordaron que se buscará a una persona que supla a Diana Eréndira Muñoz Balderas y que la Comisión de Elecciones programa a San Miguel de Allende para que tenga fecha para comicios.

Las personas manifestantes señalaron que esperan que los compromisos se cumplan o, de lo contrario, volverán a expresar su inconformidad y podrán allegarse de otros recursos. En el hospital laboran unas 240 personas entre personal médico y administrativo y la mayor parte está basificada.