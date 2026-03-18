Vinculan a proceso a presunto feminicida de Andrea y Nayeli

Huanímaro, Guanajuato.- Un Juez de Control vinculó a proceso penal a Édgar Enríque “N” por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 14 de marzo en las inmediaciones del libramiento Huanímaro–Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la investigación fue encabezada por la Unidad Especializada en Homicidios de la Región B, que activó los protocolos correspondientes tras el reporte del hallazgo. En el lugar, peritos y agentes de investigación criminal realizaron el procesamiento de la escena con perspectiva de género.

Las autoridades informaron que la detención inicial del imputado fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que permitió avanzar en la integración de la carpeta de investigación. Posteriormente, el Ministerio Público reunió pruebas periciales y testimoniales suficientes para sustentar la probable participación del acusado.

El juez determinó la vinculación a proceso y se espera que en las próximas etapas se definan las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Este caso se suma a los hechos de violencia de género que han encendido alertas en la región, donde autoridades estatales han reiterado el compromiso de garantizar justicia y evitar la impunidad en delitos contra mujeres. La Fiscalía aseguró que continuará con el proceso hasta lograr una sentencia conforme a derecho.