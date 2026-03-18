Irapuato lanza agenda cultural para cerrar marzo

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y brindar plataformas de expresión para el talento local, el Gobierno de Irapuato a través de autoridades del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), anunciaron en rueda de prensa la cartelera artística y cultural para la segunda mitad de marzo.

Gloria Cano de la Fuente, directora general del Instituto, destacó que, bajo la visión de una ciudad viva y dinámica, se presentan eventos que abarcan desde el arte popular hasta las expresiones estudiantiles y la danza competitiva.

“Para cerrar este mes, cada 19 de marzo se conmemora el Día del Arte Popular en México como un reconocimiento a quienes se dedican a preservar los conocimientos tradicionales que se materializan en piezas artísticas; en ese sentido, nos sumamos con diversas actividades”, compartió.

Este jueves 19 de marzo, el Museo Salvador Almaraz se convertirá en el epicentro del arte popular. Las actividades iniciarán a las 17:00 horas con el conversatorio “Vivir del Arte de la Cartonería”, en el que se analizarán las oportunidades de mercado para las y los artesanos.

Al finalizar, se inaugurará la exposición homónima, que reúne piezas de 12 artistas provenientes de las ciudades de Guanajuato, Salamanca, San Miguel de Allende, Comonfort e Irapuato

Del 24 al 27 de marzo se llevará a cabo el Festival de Expresiones Artísticas Estudiantiles “Convergencias”, con la participación de 83 estudiantes de 10 instituciones educativas, como la Universidad Incarnate Word, la Universidad de León, la UQI, el Instituto Irapuato y CONALEP, entre otras.

En el ámbito de Artes Visuales, se realizará la inauguración de exposiciones con 98 propuestas el 24 de marzo en el Museo Salvador Almaraz.

El 25 de marzo, en la Casa de la Cultura, se llevarán a cabo presentaciones literarias, destacando obras como “Cartografías del Naufragio” y “Memorias del Radio”.

En Artes Escénicas y Música, se tienen programadas presentaciones en el Teatro de la Ciudad los días 26 y 27 de marzo, con piezas como “Eco del vacío” y “Vals en do sostenido menor”.

La danza también será protagonista con la segunda edición de Danzarte. Tras las eliminatorias, las finales con público se realizarán en el Teatro de la Ciudad los días 24 (categoría infantil) y 25 de marzo (jóvenes y adultos), a las 17:00 horas. En total participan 104 artistas de 12 compañías en géneros que van desde lo urbano y moderno hasta el baile de salón y el folclore.

Finalmente, el 27 de marzo se conmemorará el Día Mundial del Teatro, además de llevarse a cabo la apertura del tradicional Altar de la Virgen de Dolores en la capilla del Museo Salvador Almaraz, a partir de las 12:00 horas, preservando las tradiciones de la temporada.

Se recuerda a la ciudadanía que la convocatoria para el concurso de cuento “Lo que más amo de Irapuato”, inspirada en el tema Cuerpo-Territorio, cierra a finales de marzo.

A través de las redes sociales del Gobierno Municipal y del IMCAR se puede consultar la cartelera completa de actividades y horarios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su eje de atención “Tu Irapuato”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27, impulsando a la ciudad como un municipio con visión global, vocación cultural y un firme compromiso con el desarrollo social y económico.