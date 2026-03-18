Irapuato adopta modelo nacional para ordenar ríos y zonas federales

Irapuato, Guanajuato.- El modelo de gobernanza compartida de zonas federales, creado e impulsado en el estado de Jalisco, continúa consolidándose como una referencia nacional en la gestión del agua, tras la firma del Convenio de Custodia de la Zona Federal entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el municipio de Irapuato, en Guanajuato.

Con 25 convenios ya firmados en Jalisco, esta estrategia —que promueve la coordinación efectiva entre municipios y Gobierno de México para el ordenamiento de asentamientos en márgenes de ríos y arroyos— comienza a replicarse en otras entidades del país, siendo Irapuato el primer municipio fuera del estado en adoptar este modelo.

La decisión de implementar este esquema en Guanajuato surge a partir del interés de la presidenta municipal de Irapuato, quien, al conocer los resultados obtenidos en Jalisco, optó por sumarse a esta estrategia que fortalece la gestión territorial y la protección de las zonas federales.

En este marco, el Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, encabezó la firma del convenio y destacó el alcance de esta política pública.

“Este modelo nació en Jalisco y hoy comienza a convertirse en una política de alcance nacional. Lo que estamos haciendo es cambiar la forma de gobernar el agua: pasar de esfuerzos aislados a una verdadera coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, afirmó.