Vinculan a proceso a Fernando por desaparición; la víctima aún no aparece

El presunto responsable de la desaparición de una persona en San José Iturbide ya está en prisión preventiva, pero la búsqueda de la víctima no se detiene

Redacción Notus20 diciembre, 2025

San José Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, logró la captura y vinculación a proceso penal de un hombre identificado como FERNANDO “N”, presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares en el municipio de San José de Iturbide.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 5 de julio de 2025, la víctima fue privada de su libertad y desde entonces se mantienen las labores de búsqueda hasta su localización. De manera paralela, las indagatorias encabezadas por el agente del Ministerio Público, permitieron obtener datos de prueba suficientes para identificar al inculpado y acreditar su probable participación en estos hechos.

Tras la audiencia inicial y luego de agotarse la duplicidad del plazo constitucional, la Juez de Control, analizó las pruebas presentadas y dictó el auto de vinculación a proceso penal en contra de FERNANDO “N” conforme a lo establecido en la ley de la materia.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso legal para asegurar que el inculpado permanezca recluido, concediendo además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

