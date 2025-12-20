Irapuato transforma Valencianita con Plaza Cívica

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia familiar y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Valencianita, el Gobierno de Irapuato avanza en la construcción de la nueva plaza cívica de la comunidad, un proyecto ejecutado por la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Obra Pública.

Este espacio comunitario permitirá la realización de actividades artísticas, culturales y recreativas, impulsando la cohesión social y beneficiando a más de 3 mil 500 habitantes de la zona. De acuerdo con Jorge Lizama Ibarra, director de Desarrollo Rural, la obra presenta actualmente un avance del 35%, resultado del trabajo coordinado y eficiente de los equipos involucrados.

La plaza se construye en la explanada del templo y contará con mobiliario urbano, jardineras, iluminación y arbolado. Además, se proyecta que, en una etapa posterior, funcione como punto de conectividad con acceso a internet, para ampliar las oportunidades de convivencia, aprendizaje y comunicación dentro de la comunidad.

Como parte de este esfuerzo integral, también se atiende una petición ciudadana para pavimentar la calle lateral a la plaza, que conecta con una avenida principal rumbo al camino de la comunidad De Lo de Sierra.

El funcionario destacó que este proyecto ha sido posible gracias a la participación de la gente desde el inicio. Se trabajó con el comisariado ejidal y el ejido para formalizar la donación del terreno mediante acta y registro ante el Registro Agrario Nacional, además de mantener una coordinación constante con el Comité del Templo.

La intervención en Valencianita refuerza el eje Tu Entorno Renovado del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27, al transformar los espacios públicos en lugares limpios, ordenados y seguros que promueven la salud, la convivencia, la cultura y el desarrollo comunitario.