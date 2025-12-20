¿Cuándo y a qué hora será la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Irapuato?

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se prepara para vivir una de sus tradiciones más “esperadas y emblemáticas” del año. La Cabalgata de Reyes Magos 2026 promete romper récords y convertirse en una experiencia inolvidable para miles de familias freseras, al contar con la participación de 74 contingentes que desfilarán a pie, en carros alegóricos y a caballo, informó el Patronato de la Cabalgata de Reyes Magos.

¿Cuándo y a qué hora será la Cabalgata?

El desfile se llevará a cabo el viernes 5 de enero de 2026.

De acuerdo con los organizadores:

•6:30 de la tarde: inicio de la formación de contingentes

•7:00 de la noche: arranque oficial del recorrido

El punto de salida será la Calzada de los Chinacos, desde donde los Reyes Magos comenzarán su recorrido tradicional por las principales vialidades de la ciudad.

Recorrido oficial 2026

El trayecto será el ya conocido por la ciudadanía y abarcará importantes avenidas del centro y zonas aledañas:

Calzada de los Chinacos, avenida Lázaro Cárdenas, avenida Guerrero, calle Revolución, Ramón Corona, Álvaro Obregón, Manuel Doblado, Juventino Rosas, Díaz Ordaz, Plaza Don Bosco, donde se realizará el cierre del evento.

Recomendaciones para el público

El Patronato hizo un llamado a la población a disfrutar del evento con orden y respeto, recordando que muchas personas suelen apartar lugares desde horas antes. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

•Llegar con anticipación y respetar la línea destinada al público

•Colocar a niñas y niños al frente, siempre bajo supervisión de un adulto

•Usar bloqueador solar, sombrilla o gorra si se acude desde temprano

•Llevar ropa abrigadora para la noche

•Mantenerse hidratados

•Depositar la basura en los contenedores y no en la vía pública

Una tradición que crece

Con más contingentes que en años anteriores, la Cabalgata de Reyes Magos reafirma su importancia como un evento familiar que llena de ilusión, color y alegría las calles de Irapuato, marcando el cierre de las festividades decembrinas y la llegada de los Reyes Magos.

Las autoridades y organizadores invitan a la ciudadanía a vivir esta celebración de manera responsable y a disfrutar de uno de los eventos más queridos por las familias irapuatenses.