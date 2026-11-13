Vinculan a proceso a dos mujeres por extorsión en León; permanecerán en prisión preventiva

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) obtuvo la vinculación a proceso penal, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en contra de Alma Gabriela “N” y Flavia “N”, señaladas por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos se originaron entre los meses de marzo y abril de 2024, periodo en el que la víctima solicitó un préstamo económico que cubrió mediante abonos durante aproximadamente 14 semanas, liquidando una suma superior al monto original.

Amenazas tras liquidar el adeudo

Una vez saldada la deuda, Alma Gabriela “N” omitió la devolución de los pagarés suscritos como garantía y, en su lugar, comenzó a exigir a la afectada el pago de una cuota semanal permanente, argumentando que el dinero estaba destinado a una célula delictiva.

Para coaccionar a la víctima, ambas mujeres profirieron amenazas directas contra su integridad física y su vida, haciendo referencia explícita a que conocían la ubicación de su vivienda y el paradero de sus hijos.

Tras analizar los datos de prueba expuestos por la representación social durante la audiencia inicial, el juez de control determinó sujetar a proceso penal a las dos imputadas y ordenó su internamiento en prisión preventiva durante el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.