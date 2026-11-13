Mueren 6 presuntos sicarios en Silao tras balacera con policías

Silao, Guanajuato.- Tras una denuncia anónima sobre personas armadas, elementos de seguridad federales y estatales se movilizaron a La Aldea, en Silao. Las autoridades fueron recibidas con disparos desde una azotea, lo que derivó en un combate, dejando a 6 hombres muertos, pertenecientes a un grupo delictivo llamado ‘Los Aldeanos´, presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Personal de la Secretaría de Seguridad y Paz, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional repelió la agresión de los presuntos criminales que usaban una vivienda como casa de seguridad. De acuerdo don la información oficial, ningún agente resultó herido.

Al revisar el inmueble se encontraron insignias pertenecientes al cártel; estos elementos serán materia de investigación para determinar su origen y posibles vínculos con organizaciones delictivas. En el lugar fueron aseguradas nueve armas largas, cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos, chalecos y cascos balísticos, así como tres vehículos y un envoltorio con hierba de características similares a la marihuana.

La Fiscalía de Guanajuato ya investiga las circunstancias del enfrentamiento, la identidad de las personas fallecidas y la actuación de las corporaciones participantes.