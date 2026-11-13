Exhiben en video a militares golpeando a tres hombres en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un video difundido en redes sociales durante la madrugada de este jueves muestra a elementos del Ejército Mexicano golpeando y pateando a hombres dentro de un terreno baldío en la calle Cedro, en la colonia Bajada de San Martín, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el video difundido, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del miércoles 11 de noviembre, ahí la grabación, de unos 15 segundos, hecha por “un vecino” desde un punto oculto, muestra a tres militares sometiendo a dos de los hombres; uno de los soldados, con un arma larga, forcejea con uno de ellos, lo derriba, lo arrastra y lo patea sobre la tierra y la maleza del predio.

Un vecino de la zona, que pidió el anonimato, relató que desde las 21:30 horas un grupo de alrededor de 12 elementos recorría la colonia y detenían sobre todo a motociclistas; ahí, los tres hombres fueron detenidos en la calle y después presuntamente llevados al interior del baldío.

El video se viralizó pasada la medianoche y generó críticas de usuarios que señalaron posibles violaciones a derechos humanos y pidieron que cualquier detenido sea puesto a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una postura sobre el caso y tampoco se conocía la identidad de los tres hombres, su estado de salud o si fueron presentados ante el Ministerio Público.