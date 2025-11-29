Vinculan a “El compa José” por desaparición y asesinato de una persona en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra de JOSÉ JAVIER “N”, conocido como “el compa José”, imputado por el delito de desaparición cometida por particulares en Guanajuato capital, cuya víctima fue localizado posteriormente sin vida en Silao.

Una vez aprehendido, fue llevado ante el Ministerio Público y luego ante la autoridad jurisdiccional para la celebración de la audiencia inicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 5 de abril de 2023, cuando el agresor provisto de un arma de fuego irrumpió en el domicilio del ofendido en la colonia Lomas del Padre, donde disparó al suelo, cerca de la víctima para sacarlo por la fuerza y subirlo a un vehículo, alejándose de inmediato del lugar.

Días después, el cuerpo de la víctima fue encontrado sin vida en una zona cerril en las inmediaciones de la comunidad La Calaverna, en Silao.

La necropsia determinó que murió a causa de un traumatismo profundo de tórax, y su identidad fue confirmada mediante estudios genéticos. Durante la audiencia, la Jueza determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a JOSÉ JAVIER “N” por el delito de desaparición cometida por particulares. Asimismo, impuso como medida cautelar la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.