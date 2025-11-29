Irapuato buscará llevarse ventaja en casa ante la Jaiba Brava

Una final inédita: Irapuato vs Jaiba Brava abre la definición del Apertura 2025

Gabriel Piña29 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Este sábado 29 de noviembre se disputa el primer capítulo de la gran final del Apertura 2025 de Liga de Expansión MX, cuando Irapuato reciba a la Jaiba Brava en el Estadio Sergio León Chávez, a partir de las 7 de la tarde.

La Jaiba Brava llega tras una campaña sólida, durante la fase regular se mantuvo invicto, cerrando con 30 puntos, y luego eliminó en la liguilla a Leones Negros de la UDG y a Tepatitlán, firmando su segundo boleto consecutivo a la final.

Irapuato, por su parte, llegó a la final en su primer torneo en la categoría tras regresar a la Expansión. Terminó la fase regular con 23 puntos en cuarto lugar y avanzó en cuartos y semifinales por reglas de desempate, eliminó a Mineros de Zacatecas y luego empató con Atlético Morelia, sellando su pase gracias a su mejor posición en la tabla.

Para muchos la final representa un choque de estilos, la jerarquía y consistencia de Jaiba Brava ante la frescura y el hambre competitivo de Irapuato.

Además, la afición ha respondido en Irapuato los números de asistencia superan ampliamente el promedio de la liga, lo que promete un ambiente vibrante este sábado. Para Jaiba Brava se presenta la oportunidad de consolidar su crecimiento reciente y obtener un nuevo título después de varias finales sin éxito.

Para Irapuato se abre la chance de coronar un regreso exitoso a la Liga de Expansión con un campeonato algo que sería histórico para el club.

