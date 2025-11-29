Tongling, producción de interiores automotrices, llega al corredor industrial

Irapuato, Guanajuato.- La empresa Tongling, líder Tier 1 en interiores automotrices, colocó la primera piedra de su planta en el Parque Industrial Marabis, con una inversión de 90 millones de dólares que generará más de 460 empleos directos.

Con el liderazgo de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la política económica de Guanajuato atrae proyectos de inversión que sean dirigidos, sustentables y complementarios para el escalonamiento productivo.

En representación de la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar el Director General de Atracción de Inversiones, Francisco Manuel Aguilar Flores, destacó las ventajas competitivas de Guanajuato para el aprovechamiento del Nearshoring y la generación de prosperidad.

“Entendemos que Tongling traerá consigo; innovación, producción inteligente y fabricación de alta calidad, la llegada de empresas como la de ustedes, permite la transferencia de tecnología y mejora el mercado laboral con perfiles más especializados. Esto fortalece la cadena de valor en el Bajío y responde a la demanda creciente de manufactura local”, dijo.

La nueva instalación se dedicará a la investigación, desarrollo, producción y venta de molduras de puertas, paneles de instrumentos y consolas centrales, enfocándose en el segmento premium de interiores automotrices. Esto posiciona a Guanajuato como un nodo estratégico para la industria automotriz en México y Norteamérica.

China es uno de los principales socios estratégicos de Guanajuato, con 14 proyectos que superan los 1 mil 060 millones de dólares y generan empleo para más de 7 mil 900 personas. La llegada de Tongling fortalece la cadena productiva local, impulsa la innovación tecnológica y abre oportunidades laborales especializadas en manufactura.