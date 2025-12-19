Vinculados a proceso: trataron de huir tras el asesinato de un joven en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso de dos personas señaladas como probables responsables de un homicidio registrado en la ciudad de León.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de diciembre de 2025, alrededor de la 01:20 horas, en las inmediaciones de la colonia La Brisa. La víctima se encontraba en la vía pública cuando arribaron HILARIO ALEJANDRO “N”, quien conducía una camioneta, y HUGO ALEJANDRO “N”, quien viajaba como copiloto.

Desde el interior del vehículo, HILARIO ALEJANDRO “N” accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra el ofendido, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte. Tras la agresión, ambos intentaron darse a la fuga, pero gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras del sistema C4, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León lograron ubicar y detener a los presuntos responsables.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control determinó vincularlos a proceso penal por el delito de homicidio calificado, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir durante todo el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento total de los hechos y el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.