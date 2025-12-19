Festival Artesanal Navideño 2025 llega a Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con la participación de 10 artesanas y artesanos de 6 municipios, se llevará a cabo el Festival Artesanal Navideño 2025 en Guanajuato capital.

La Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo refrenda su compromiso con el apoyo a los sectores tradicionales a través de estos espacios de comercialización y difusión, que impulsan a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas locales (MIPYMES) y contribuyen a la prosperidad del estado.

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que este espacio da mayor visibilidad a las empresas locales al ser un foro para la promoción y fortalecimiento de las tradiciones artesanales guanajuatenses y su diversidad cultural.

El festival se lleva a cabo en la Casa de las Artesanías, ubicada en Plaza de la Paz 14, Zona Centro, Guanajuato capital, hasta el 5 de enero de 2026, con horario de 11 de la mañana a 8 de la noche.

Participan en esta edición artesanos de los municipios: Apaseo el Alto, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, León y San Miguel de Allende.

Las manifestaciones artesanales de Guanajuato enriquecen la experiencia cultural, la identidad y el orgullo de las tradiciones, consolidando al estado como referente nacional e internacional en la preservación de la identidad.

Al fomentar el consumo de productos locales se fortalece la identidad regional y crea oportunidades de crecimiento económico y social para las y los artesanos y fortalece los sectores tradicionales —artesanías, cuero-calzado, textil-confección, agroalimentos e industrias en desarrollo— mediante espacios de comercialización.

Este evento representa un impulso significativo para las artesanías guanajuatenses y es una invitación a reconectar con las raíces del estado, al acercar el trabajo de artesanos que transforman materiales en verdaderas obras de arte.

Además, el festival es una oportunidad única para fomentar el consumo local, apoyando directamente a MIPYMES que mantienen viva la identidad cultural de la entidad.