Predial: aprovecha los descuentos vigentes en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos especiales en el pago del impuesto Predial 2026. Durante enero, quienes realicen su pago en cajas recibirán un 12% de descuento.

Además, al efectuar el pago en línea a través de pagos.irapuato.gob.mx, se podrá obtener un 14% de descuento en enero y 12% en febrero.

Para quienes prefieran pagar directamente en cajas durante febrero, se aplicará un 10% de descuento, por lo que se exhorta a la población a aprovechar estos beneficios y cumplir de manera oportuna.

El pago del predial puede realizarse en el Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en la calle Hidalgo #77, en el Centro Histórico, así como en las sedes alternas: Plaza Jacarandas, Plaza San Roque, Plaza Magna y La Comer.

El cumplimiento de esta contribución es fundamental, pues permite que Irapuato continúe mejorando, transformando e impulsando sus entornos, fortaleciendo la seguridad y ofreciendo más y mejores servicios públicos.